Овчинников: «Италия — это, конечно, потеря для чемпионата мира»

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников ответил на вопрос, какую сборную из не отобравшихся на чемпионат мира-2022 хотел бы видеть в Катаре.

«Италию. Она нуждается в некоем импульсе для развития. Все-таки это исторически мировой футбольный лидер, подаривший большое число великих спортсменов и команд. Сама сборная много всего выиграла, на ее территории дважды проводился мундиаль. По моим ощущениям, сегодня они перестали прогрессировать. А участие в чемпионате мира или Европы дает тот самый толчок для движения вперед. Посмотрите, как на нашу страну повлиял ЧМ-2018. Причем не только на сам футбол. Люди стали ходить на стадионы. Дети начали заниматься. И Италия — это, конечно, потеря для чемпионата мира», —приводит RT слова Овчинникова.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не примет участие в турнире. В марте этого года россиян отстранили от участия в стыковых матчах.