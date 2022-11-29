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Сегодня, 16:35

Круговой считает, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой рассказал о том, следит ли он за чемпионатом мира в Катаре.

«Я посмотрел матч Аргентина — Саудовская Аравия, где Аргентина проиграла. Матч Испания — Германия смотрел. Болею за Хорватию, Аргентина импонирует. Второй матч Хорватии смотрел, первый пропустил. Какой самый запоминающийся ЧМ? Чемпионат мира в России, конечно. Думаю, на в Катаре сборная России из группы бы вышла. А дальше — как пойдет. Я был бы счастлив оказаться на ЧМ», — приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, что сборная России отобралась в стыковые матчи за право игры на чемпионате мира в Катаре. Команда должна была встретится в полуфинале стыков с Польшей, а в случае победы — с победителем пары Швеция — Чехия. Однако российская сборная была отстранена от участия в международных матчах решениями УЕФА и ФИФА.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Sport24
Данил Круговой
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
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