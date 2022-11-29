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Эквадор — Сенегал: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022 29 ноября

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Эквадора.
Фото Reuters

Во вторник, 29 ноября сборная Эквадора сыграет против Сенегала в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени.

ЧМ-2022: 29&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Иран против США, Англия — Уэльса и другие матчи. Онлайн-трансляция 29 ноября

Сборные Эквадора и Сенегала выступают в группе A с Нидерландами и Катаром. Нидерландцы и эквадорцы делят первое место с 4 очками, сенегальцы идут на третьей строчке с 3 очками. Катар проиграл оба матча на турнире, не набрал ни одного очка и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф.

Матч 3-го тура Нидерланды — Катар будет проходить параллельно с игрой Эквадор — Сенегал.

Следить за матчем Эквадор — Сенегал вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Эквадор
Сенегал

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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