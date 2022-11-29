Куртуа опроверг слухи о конфликтах в сборной Бельгии

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа опроверг слухи о конфликтах в национальной команде.

Ранее L'Equipe сообщил, что в последнее время в команде сформировалось не лучшая атмосфера, а некоторые игроки отказываются общаться друг с другом.

«Сейчас никто не счастлив, но мы думаем, что победим во вторник и пройдем дальше. Это футбол, случиться может все, но мы отдадим все силы. В раздевалке после игры с Марокко мы злились из-за поражения, мы разочарованы результатом. Эти статьи о конфликтах в сборной Бельгии ложь. Проблема в том, что люди всегда все воспринимают за правду», — приводит слова Куртуа RMC Sport.

Сборная Бельгии на чемпионате мира 2022 года выиграла у Канады и проиграла Марокко. Команда занимает третье место в группе F с 3 очками.

1 декабря сборная Бельгии встретится с Хорватией в заключительном туре групповой стадии. Начало — в 18:00 (мск).