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Сегодня, 16:52

Куртуа опроверг слухи о конфликтах в сборной Бельгии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа опроверг слухи о конфликтах в национальной команде.

Ранее L'Equipe сообщил, что в последнее время в команде сформировалось не лучшая атмосфера, а некоторые игроки отказываются общаться друг с другом.

«Сейчас никто не счастлив, но мы думаем, что победим во вторник и пройдем дальше. Это футбол, случиться может все, но мы отдадим все силы. В раздевалке после игры с Марокко мы злились из-за поражения, мы разочарованы результатом. Эти статьи о конфликтах в сборной Бельгии ложь. Проблема в том, что люди всегда все воспринимают за правду», — приводит слова Куртуа RMC Sport.

Сборная Бельгии на чемпионате мира 2022 года выиграла у Канады и проиграла Марокко. Команда занимает третье место в группе F с 3 очками.

1 декабря сборная Бельгии встретится с Хорватией в заключительном туре групповой стадии. Начало — в 18:00 (мск).

Футболисты сборной Бельгии. Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

Тибо Куртуа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
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