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«Позор! Иран задушили в матче с США». Реакция соцсетей на концовку матча чемпионата мира

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Защитник сборной США мешает Мехди Тареми забить гол.
Фото Reuters

Во вторник, 29 сентября, сборная США победила команду Ирана со счетом 1:0 в матче групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре. Единственный мяч в первом тайме забил Кристиан Пулишич.

В концовке встречи произошел скандальный эпизод: иранский форвард Мехди Тареми был близок к голу, однако защитник сборной США положил руку на плечо нападающего, из-за чего тот упал и не смог коснуться мяча. За этот эпизод в ворота американской сборной не был назначен пенальти.

29&nbsp;ноября. Иран&nbsp;&mdash; США&nbsp;&mdash; 0:1. Гол Кристиана Пулишича. Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф

Болельщики в социальных сетях негативно отреагировали на этот эпизод:

«США не заслужили эту победу. Это был явный пенальти».

«Каких судей вы привезли на чемпионат мира? После такого в Катаре нельзя проводить соревнования».

«Позор! Иран задушили!»

«Почему арбитр не пошел смотреть повтор? Это же был очевидный пенальти!»

«Отличная работа, сборная США. Вы привезли на ЧМ своих судей, которые помогли вам пройти дальше».

29&nbsp;ноября. Иран&nbsp;&mdash; США&nbsp;&mdash; 0:1. Иран — США: видеообзор матча ЧМ-2022

«У нас отняли шанс на победу, но в следующий раз наша сборная приедет еще более сильной».

«Если бы это был Роналду, а не Тареми, судья поставил бы пенальти».

«Этот арбитр имеет плохую репутацию и явно болел за США».

«Люди, разбирающиеся в футболе, знают, что на Тареми был пенальти!»

«Хочу знать, сколько американцы заплатили арбитру, чтобы он не ставил пенальти в их ворота!»

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Сборная США набрала 5 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе В. У сборной Ирана 3 балла. В 1/8 финала американцы 3 декабря сыграют с командой Нидерландов.

Анонс первых пар плей-офф ЧМ-2022 можно прочитать в этом материале.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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