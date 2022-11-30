Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:05

Билялетдинов — о выходе США в плей-офф ЧМ: «Во что вышел играть Иран?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эпизод матча Иран — США (0:1) на ЧМ-2022.
Фото Reuters

Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказался о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 США — Иран (1:0).

— Получили удовольствие от игры?

— Нет.

— Почему?

— Да ну... Напряжение чувствовалось, а качества не хватает. Американцы поначалу понравились. Казалось, что они выше классом. Но во что вышел играть Иран?!

— Во что?

— Вот и я не понял. Все в обороне... А впереди за мяч особо не цеплялись. Да и рвения особого я у них не увидел.

Защитник сборной США мешает Мехди Тареми забить гол. «Позор! Иран задушили в матче с США». Реакция соцсетей на концовку матча чемпионата мира

— Играли на ничью.

— Но с таким футболом рано или поздно ты ошибешься. В теории можно, конечно, все сбалансировать и дотерпеть до конца. Но не так часто все заканчивается удачно для тех, кто окапывается сзади.

— Может, просто мастерства не хватило для игры в атаке?

— Но во втором тайме-то хватило!

— Резонное замечание.

— Другое дело, что и американцы хватку ослабили. И все-таки хоть что-то у иранцев стало вырисовываться на чужой половине поля. А до перерыва я и стремления-то особого не увидел играть умно впереди. Просто выбивали мяч...

Сердар Азмун (слева) в&nbsp;матче ЧМ-2022 Иран&nbsp;&mdash; США (0:1). «Иран пешеходным футболом не наработал на плей-офф. Азмун просто неузнаваем...» Билялетдинов — о победе сборной США
Ринат Билялетдинов
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
0
Читайте также
«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него, ФИФА — против
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
Что происходит с медициной на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Позор! Иран задушили в матче с США». Реакция соцсетей на концовку матча чемпионата мира

Экс-хавбек «Барселоны» Корнеев назвал лучшие команды ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости