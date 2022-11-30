Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:10

ЧМ-2022: игровые мячи нужно каждый день... заряжать

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Зарядка мячей для ЧМ-2022.
Фото Соцсети
Мяч для ЧМ-2022 в разрезе.
Фото ФИФА
Исследование данных с мяча.
Фото ФИФА
1/3

Каждый из футбольных мячей, которыми играют на чемпионате мира-2022 в Катаре, особенный — он требует практически ежедневной подзарядки, если используется в матче.

Это связано с тем, что внутри мяча находится батарейка, питающая электронное оборудование и датчики. Все это позволяет собирать и передавать информацию, требующуюся для правильного функционирования системы полуавтоматического определения офсайда.

Мяч для ЧМ-2022 в разрезе. Фото ФИФА
Мяч для ЧМ-2022 в разрезе.
ФИФА

Во время игры с первой и до последней секунды постоянно идет сигнал от сенсоров, установленных внутри мяча. Это помогает при необходимости в офсайдных ситуациях точно фиксировать передвижение мяча и определять момент его касания игроком, отдающим пас.

Исследование данных с мяча. Фото ФИФА
Исследование данных с мяча.
ФИФА

Та же технология полуавтоматического определения положения «вне игры» позволила установить автора первого гола в матче Португалия — Уругвай (2:0), когда пришлось выбирать между Криштиану Роналду и Бруну Фернандешем. Звездный португалец потом утверждал, что коснулся мяча, значит, счет открыл он. Но ФИФА настояла на своем, утверждая, что даже незначительного контакта с его головой не произошло: сверхчувствительные датчики не отреагировали, мяч пролетел мимо. Значит, ворота поразил Бруну Фернандеш.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России
Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Что происходит с медициной на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Уэльса: «Я запрещаю говорить плохие слова в адрес своей команды»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости