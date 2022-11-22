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Судейство

Сегодня, 17:33

ЧМ-2022: первый судейский скандал — в пользу Аргентины не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фол Яссира Аль-Шахрани на Николасе Отаменди.
Фото Скриншот из прямой трансляции
Фол Яссира Аль-Шахрани (сборная Саудовской Аравии) на Николасе Отаменди (сборная Аргентины).
Фото Скриншот из прямой трансляции
Фол Яссира Аль-Шахрани на Николасе Отаменди.
Фото Скриншот из прямой трансляции
Фол Яссира Аль-Шахрани на Николасе Отаменди.
Фото Скриншот из прямой трансляции
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На 63-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия (1:2) арбитр Славко Винчич ошибочно не назначил пенальти в пользу аргентинцев.

Фол Яссира Аль-Шахрани на Николасе Отаменди. Фото Скриншот из прямой трансляции
Фол Яссира Аль-Шахрани на Николасе Отаменди.
Скриншот из прямой трансляции

В том эпизоде Яссир Аль-Шахрани совершил безрассудный фол — он прыгнул в направлении Николаса Отаменди и, когда тот уже сыграл в мяч, ударил соперника шипами в голеностоп.

Фол Яссира Аль-Шахрани на Николасе Отаменди. Фото Скриншот из прямой трансляции
Фол Яссира Аль-Шахрани на Николасе Отаменди.
Скриншот из прямой трансляции

Винчич с его позиции вряд ли видел детали единоборства. Видеоарбитр Пол ван Букел в действия словенца не вмешался.

Фол Яссира Аль-Шахрани (сборная Саудовской Аравии) на Николасе Отаменди (сборная Аргентины). Фото Скриншот из прямой трансляции
Фол Яссира Аль-Шахрани (сборная Саудовской Аравии) на Николасе Отаменди (сборная Аргентины).
Скриншот из прямой трансляции

Правильным решением было бы наказание Аль-Шахрани 11-метровым ударом и желтой карточкой.

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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