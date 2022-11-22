Булыкин — о поражении Аргентины: «Футбол учит, что расслабляться нельзя даже против команд, которые слабее чем ты»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Саудовская Аравия (1:2).

«Надо поругать аргентинцев за то, что рано бросили играть, а саудиты явно прибавили после перерыва и вообще после первого гола. Я думаю, аргентинцы просто не ожидали и после стольких забитых голов из офсайда расслабились. Футбол учит, что расслабляться нельзя даже против таких команд, которые слабее чем ты», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На данный момент Саудовская Аравия занимает 1-е место вгруппе С (3 очка), Аргентина (0) расположилась на последней позиции.

Другой матч группы С Мексика — Польша пройдет сегодня, 22 ноября. Начало — в 19.00 по московскому времени.