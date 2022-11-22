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Булыкин — о поражении Аргентины: «Футбол учит, что расслабляться нельзя даже против команд, которые слабее чем ты»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Саудовская Аравия (1:2).

«Надо поругать аргентинцев за то, что рано бросили играть, а саудиты явно прибавили после перерыва и вообще после первого гола. Я думаю, аргентинцы просто не ожидали и после стольких забитых голов из офсайда расслабились. Футбол учит, что расслабляться нельзя даже против таких команд, которые слабее чем ты», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На данный момент Саудовская Аравия занимает 1-е место вгруппе С (3 очка), Аргентина (0) расположилась на последней позиции.

Другой матч группы С Мексика — Польша пройдет сегодня, 22 ноября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10449179-bulykin-o-sensacionnom-porazhenii-argentiny-na-chm-2022-futbol-uchit-chto-rasslablyatsya-nelzya-dazhe-so-slabym-sopernikom.html
Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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