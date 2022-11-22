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Сегодня, 17:30

Мексика — Польша: где и во сколько смотреть бесплатно прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Польши.
Фото Reuters

Во вторник, 22 ноября сборная Мексики сыграет против команды Польши в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022. Встреча состоится на стадионе «974» в Дохе (Катар), начало — в 19.00 по московскому времени.

Для обеих команд это будет первый матч на ЧМ-2022. Мексика и Польша выступают в группе C вместе с Аргентиной и Саудовской Аравией.

Следить за матчем Мексика — Польша можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Мексика
Польша

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
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