ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 27 ноября

27 ноября состоится восьмой игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В воскресенье пройдут четыре матча: Япония — Коста-Рика, Испания — Германия, Бельгия — Марокко, Хорватия — Канада.

Все встречи покажет федеральный спортивный канал, канал «Матч Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

Расписание и трансляции матчей ЧМ-2022 27 ноября, воскресенье (время начала — московское):

Группа E. 12.05. Япония — Коста-Рика (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

Группа E. 21.10. Испания — Германия (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

Группа F. 15.10. Бельгия — Марокко (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

Группа F. 18.10. Хорватия — Канада (Матч ТВ/Матч Футбол 1)

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