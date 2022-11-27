Стали известны расклады, при которых Аргентина попадет в плей-офф чемпионата мира
В матчах второго тура группы С на чемпионате мира Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), а Аргентина — Мексику (2:0). Сейчас положение команд выглядит так.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Польша
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2
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1
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1
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0
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2-0
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4
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2. Аргентина
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2
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1
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0
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1
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3-2
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3
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3. Саудовская Аравия
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2
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1
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0
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1
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2-3
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3
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4. Мексика
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2
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0
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1
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1
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0-2
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1
В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Польша — Аргентина (22.00), Саудовская Аравия — Мексика (22.00).
Рассмотрим расклады в группе.
1. Победа совсем не гарантирует аргентинцам выход в плей-офф. В случае поражения от Польши они покинут ЧМ, в случае ничьей — все зависит от другого матча в группе. Успех Саудовской Аравии отправит Лионеля Месси домой, ничья саудовцев и мексиканцев позволит ему сыграть в 1/8 финала, при победе Мексики придется считать разность мячей. Если будет, например, 3:0 — аргентинцы останутся третьими.
2. Если южноамериканская сборная победит Польшу, то она, скорее всего, займет первое место в группе — если только Саудовская Аравия не разгромит Мексику.
3. Польше для выхода в плей-офф хватит и ничьей, причем, вероятно, даже для первого места. В случае поражения ей будет нужно, чтобы Мексика не проиграла Саудовской Аравии, а если победила, то не крупно.
4. Саудовцам для попадания в 1/8 финала желательно побеждать. С ничьей есть большие риски остаться третьими, проиграв по разности мячей Польше или Аргентине.
5. Мексике нужна только победа, да и еще определенный результат в параллельном матче. Либо поражение Аргентины, либо, наоборот, ее крупная победа (или очень крупная победа самой Мексики), чтобы обойти поляков по разности голов.