В Катаре выбрали российского артиста, который выступит на ЧМ-2022

Российский исполнитель Вадим Капустин получил приглашение выступить в культурной программе чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает «Российская газета».

Капустин — вокалист и автор хитов трио романтического электронного рока Triangle Sun, поющий на английском.

3 декабря Вадим Капустин сыграет полуторачасовой сет на фестивале болельщиков Qetai Fan Beach Fest, части официальной культурной программы чемпионата мира по футболу в Катаре.