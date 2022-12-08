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Сегодня, 11:15

Денис Казанский — о сборной Испании: «Контроль ради контроля»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты сборной Испании.
Фото Global Look Press

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» высказал мнение об игре сборной Испании на ЧМ-2022.

— Александр Мостовой оценил игру сборной Испании в матче Марокко словом «бездарно». Какое подберете вы?

— Контроль ради контроля.

— Расшифруйте.

— Я понимаю, во что Луис Энрике играл. Состав, который он лепил под ЧМ-2022, тоже ясен. Но после стартовой феерии с Коста-Рикой началось странное. С Германией — серьезный тактический батл, когда обе команды вышли без нападающих. А поражения от Японии и Марокко — звенья одной цепи. В этих матчах Испания мгновенно забирала мяч, контролировала территорию, но в решающей фазе атак выглядела очень скромно. В воздухе повис вопрос — как же Луис Энрике собирался забивать и выигрывать? Это для меня так и осталось загадкой.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Испании проиграла Марокко по пенальти и вылетела с турнира.

Фернанду Сантуш и&nbsp;Криштиану Роналду. Денис Казанский: «Тен Хагу хватило характера убрать Криштиану Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался»

Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
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