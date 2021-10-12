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Червиченко одним словом описал победу сборной России над Словенией

12 октября, 00:20
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира-2022.

«Мне кажется, что это была наша самая лучшая игра. Первый тайм был хорош, а во втором играли на удержание. Сыграли на результат. Фартит ли Карпину? Согласен, но в матче со Словакией. Сегодня, мне кажется, не было каких-то моментов, в которых повезло. Пенальти нам не поставили, а в начале, когда нас били по ногам, два эпизода точно тянули на желтую карточку. Одним словом описал бы эту победу как трудовую», — сказал Червиченко «СЭ».

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на два балла. Также россияне оторвались на 9 очков от команд Словакии и Словении (по 10 баллов) и гарантировали себе второе место.

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Данил Алешин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры