Валерий Карпин: «Сегодня игрой больше доволен, чем игрой в Казани»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел первые итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«После голов игра поменялась. Не сказать, что одна команда с каким-то перевесом играла. Равная игра. Словении надо было отыгрываться, а нам — оборонять результат.

Сегодня игрой больше доволен, чем матчем в Казани. Хотелось бы, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы так же прессинговали.

Осипенко было тяжело. Минут 5-10 ушло на раскачку. Но в непростой игре он справился.

Я крикнул, что пенальти был на Бакаеве. На эмоциях. Судья подошел и просто предупредил.

Что нужно сделать дальше? Набрать столько же или больше очков, чем Хорватия в последних матчах», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».