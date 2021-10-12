Валерий Карпин: «Сегодня игрой больше доволен, чем игрой в Казани»
12 октября, 00:18
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел первые итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении (2:1).
«После голов игра поменялась. Не сказать, что одна команда с каким-то перевесом играла. Равная игра. Словении надо было отыгрываться, а нам — оборонять результат.
Сегодня игрой больше доволен, чем матчем в Казани. Хотелось бы, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы так же прессинговали.
Осипенко было тяжело. Минут 5-10 ушло на раскачку. Но в непростой игре он справился.
Я крикнул, что пенальти был на Бакаеве. На эмоциях. Судья подошел и просто предупредил.
Что нужно сделать дальше? Набрать столько же или больше очков, чем Хорватия в последних матчах», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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