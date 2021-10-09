Червиченко одним словом оценил игру сборной России против Словакии
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Словакией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
«Победа разочаровать не может. Выиграли, и ладно. Три очка останутся, а потом забудется. А так, конечно, я просто не знаю... Карпин — какой-то гиперфартовый человек. Выиграть такой матч... Не понимаю, как такое возможно! Как оценю игру? Ужасно! Она особо не клеилась, лучше стало только к 70-й минуте», — сказал Червиченко «СЭ».
В следующем матче Россия 11 октября на выезде сыграет против команды Словении в Мариборе.
Сборная России с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. Словакия — 4-я строчка и 9 баллов.
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