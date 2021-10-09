«Давайте обосрем сборную России. Мы же не можем иначе». Губерниев резко высказался о критиках
Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не критиковать сборную России за игру против команды Словакии, которая закончилась победой россиян со счетом 1:0.
«Про футбол и сборную. Сразу отвечу. Да, играли плохо. Очень слабо... Да, возили...
Но при этом можно проиграть, а можно выиграть. С таким составом нужно было хоть как-то победить. Карпин это сделал. Ясно было, что игры не будет. Не был понятен лишь результат
Он есть. И это победа!
Давайте обосрем сборную. Мы же не можем как-то иначе. У нас игроки приехали из миланов и манчестеров. И ньюкаслы уже где-то рядом», — написал Губерние в Telegram-канале.
Команда Валерия Карпина с 16 очками занимает второе место в группе, уступая сборной Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее следуют сборные Словении (десять очков), Словакии (девять), Мальты (четыре) и Кипра (четыре).
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
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