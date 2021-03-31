Черчесов считает, что сборная Словакии оказалась удачливее России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) отметил, что сопернику в какой-то степени повезло. Также он добавил, что слоавки не удивили тактикой.
— В чем видите причину поражения? Может быть, недооценили словацкую команду?
— Да нет, я бы так не сказал. Готовились к игре, знаем, чем хороши словаки. Мы знаем, что у них хорошие стандарты, готовились к этому, но, к сожалению, пропустили гол со стандарта, и игра стала на руку словакам. Они играли на контратаках.
Во втором тайме поменяли систему — сразу поменяли и по ходу игры поменяли. Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, еще раз неудачно сыграли в обороне и пропустили мяч. Думаю, что на нашем уровне, как я и вчера сказал, простых игр не бывает, и нюансы решают много. Сегодня словаки оказались удачливее. Возможно, в какой-то степени им повезло.
— Вы видели матчи Словакии против Кипра и Мальты. Чем удивила словацкая команда по сравнению с предыдущим матчем?
— Она нас не удивила в плане тактики, каких-то новшеств не увидели. Они были заряжены на игру. Сегодня была игра хорошего европейского уровня. Единственное — нет зрителя. Игра, честно говоря, не до конца похожа на футбол, — сказал Черчесов.
(Константин Колмаков)
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