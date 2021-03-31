Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Словакии (1:2).

«Не получилось сегодня всё, — сказал Червиченко «СЭ». — Понятно, что третий матч подряд, вроде тяжело, но словаки тоже играли третий матч подряд. Они физически более мощные, команда каких-то костоломов, если честно. Играли сегодня ужасно. Первый удар в створ на 80-й минуте — это что-то на уровне позора. Претендуем на первое место, распеваем какие мы непобедимые, но попадаем в створ только под конец матча. Может Черчесов такую установку дал?»

Червиченко заявил, что по игрокам в сборной есть очень много вопросов, особенно по защитникам Андрею Семенову и Федору Кудряшову.

«Игроки молодежки лучше бы смотрелись в составе, чем Семенов и Кудряшов. Это не два самых лучших защитника страны, но они от матча к матчу играют и стабильно привозят. Черчесову говорят, но он, видимо, живет по принципу: «вы можете обгавкаться, а я сделаю, как хочу». Вот интересно теперь, кто и как с него спросит за это. Если бы выиграли сегодня, то спокойно завершили цикл, но мы решили сами себе нажить проблем».

Червиченко также считает, что Станиславу Черчесову пора уходить с поста главного тренера сборной России.

«Меняет Мостового после 20 минут. Черчесов не владел игрой вообще. Видно, что какой-то нервяк. Я думаю, что главный тренер у нас поплыл. Мне кажется, что пора уже заканчивать. Он улетел в космос, не реагирует на критику со стороны никак. Ему на Семенова и Кудряшова не указал только ленивый».

Червиченко также не согласен с позицией Черчесова, который считает, что нельзя критиковать главного тренера.

«У него позиция: «я главный тренер, я за все отвечаю, это мой выбор». Кто-то спросит с Черчесова за результаты? У нас в трех матчах был только один тайм, где было любо-дорого смотреть. Если с него нельзя спросить, значит, надо поставить человека, с которого можно это делать. Черчесов мог бы посылать всех нахрен, если бы выигрывал, но мы же все видим. И кого нахрен посылать? Вся страна видит, что мы мучимся на поле. Сейчас будет еще чемпионат Европы, мы и на нем опозоримся, если не начнем менять сборную», — добавил Червиченко.

После поражения от Словакии, сборная России с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия — пять баллов и третье место.

(Артем Бухаев)