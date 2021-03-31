Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своей команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Словакии (1:2).

— Каково ваше ощущение? Вы разочарованы?

— Естественно, после проигрыша есть неудовлетворение. Тем более, есть некоторые вещи, которые мы обговаривали на поле, не были до конца реализованы. Есть неудовольствие тем, что команда не до конца боролась и не взяла очко.

— Как вы рассматриваете развитие обстановки в нашей группе?

— Когда группа была сформирована, не знаю, читали или нет, я сказал, что группа ровная и каждая игра будет непростой не только для нас, но для любой сборной. И мы видим, что каждый может отобрать очки. В современном футболе нет проходных матчей, как бы банально это не звучало. На нашем опыте, в нашей группе, мы в этом убеждаемся. Ровная группа. Все зависит от нюансов.

(Константин Колмаков)