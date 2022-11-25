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Сегодня, 13:11

Журова — о снятии запрета поддержки ЛГБТ на ЧМ-2022: «Допускаю, что было оказано давление на Катар»

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Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала снятие запрета поддержки ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«Я допускаю, что было оказано давление на Катар. Не понимаю, как они это будут объяснять. Это все зависело от страны. Спортивные соревнования — это не то место, где нужно проявлять политические и жизненные позиции. Нужно соревноваться, а не заявления делать. Для меня это неприемлемо. Демонстрация должна быть за пределами спортивных объектов. Кто-то это поддерживает, а кто-то нет. Получается, что все превращается в площадку для обсуждений и выяснения отношений.

Зачем спортсменам это? Поддерживаешь, не поддерживаешь. Стоишь ли ты на коленях перед чернокожими или нет. Это очень непросто. Человека ставят все время в неудобное положение. Иначе все на него смотрят, и ему приходится делать что-то в угоду кому-то. Это же тоже неправильно. На спортивных мероприятиях должен быть только спорт, и все должны этого придерживаться. Было серьезное противодействие. Катар сломался по каким-то причинам. Они не хотят скандала. Настолько страна представлена в негативном ключе. Из-за повязок ЛГБТ полностью уничтожается имидж страны. Им пришлось пойти на поводу. Удивительная вещь, но факт", — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Как ранее сообщили «Известия» со ссылкой на The Independent, ФИФА добилась снятия запрета на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей ЧМ-2022 в Катаре.

Чемпионат мира по футболу 2022
Светлана Журова
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