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Экс-судья Егоров: «Скоро арбитры в РПЛ будут добавлять больше минут к матчу, как в Катаре»

Экс-судья Егоров предположил, что в РПЛ будут добавлять больше минут к матчам после ЧМ-2022
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший арбитр Игорь Егоров прокомментировал ситуацию с добавленным временем в матчах чемпионата мира-2022 в Катаре. В игре Англия — Иран (6:2) главный судья Рафаэль Клаус добавил в общей сумме 24 минуты: 14 — в первом тайме, 10 — во втором.

«Я думаю, что в скором времени мы увидим это и в РПЛ. Наверное, это будет использоваться во всех чемпионатах. Судя по всему, есть такая рекомендация арбитрам от ФИФА, чтобы давать больше игрового времени командам. В этом нет ничего страшного, это правила игры. В Катаре именно такие рекомендации. Посмотрим, как скоро эта практика будет внедряться в других чемпионатах. Уверен, это неизбежно», — цитирует экс-арбитра «РБ Спорт».

В сумме судьи добавили 47 минут к основному времени четырех прошедших матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-skoro-arbitry-rpl-budut-dobavlyat-bol-she-minut-k-matchu-kak-na-chm-v-katare/
РПЛ
Чемпионат мира по футболу 2022
Игорь Егоров
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