Снуп Догг отреагировал на сравнение с главным тренером сборной Сенегала Сиссе

Американский рэпер Снуп Догг отреагировал на сравнение с главным тренером сборной Сенегала Алиу Сиссе.

После матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре, в котором Сенегал играл с национальной командой Нидерландов (0:2), многие болельщики обнаружили сходство между Снуп Доггом и Сиссе. В интернете появилось большое количество мемов с подписью: «Почему Снуп Догг тренирует сборную Сенегала?»

Сам исполнитель сделал репост одной из таких записей, добавив эмодзи с изображением футбольного мяча.

Во втором туре ЧМ-2022 сборная Сенегала сыграет против Катара. Матч состоится 25 ноября.