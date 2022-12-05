Дзагоев: «Саудиты меня порадовали. Возили поляков и должны были побеждать»

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев в интервью «СЭ» заметил: ему жаль, что Саудовская Аравия не попала в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

— О чем подумали, когда Саудовская Аравия, которую вы обыгрывали на ЧМ-2018, победила Аргентину?

— Я тогда сыграл всего двадцать минут. Понятно, что счет был 5:0, но не почувствовал, что это очень слабая сборная, которая заслуживала такого поражения. Это играющая команда. Если честно, я не удивлен победе над Аргентиной. Не смотрел матч, только обзор — по большей части Аргентина доминировала, а у Саудовской Аравии, насколько я помню, было два удара — два гола. Но второй матч они играли с Польшей и уж точно не заслуживали поражения. Можно сказать, возили поляков и должны были выигрывать, просто не получилось забить, а второй гол сами поднесли им на блюдечке. Жаль, что Саудовская Аравия не вышла из группы. Меня они порадовали: есть рисунок игры, все бегут, все на хорошем кураже.

Польша обыграла Саудовскую Аравию в матче группового турнира ЧМ-2022 со счетом 2:0.