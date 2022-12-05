Кафельников назвал фаворитов ЧМ-2022

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» по теннису, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре.

«Смотрел эти два дня четвертьфиналы, но не особо кому симпатизировал. Просто смотрю за футболом. Я не вникал в нюансы, но все, кто был должен выигрывать, те и побеждают. Кто не должен был проходить, не прошли. Все идет логичным ходом. Кто выиграет чемпионат мира? Когда все матчи 1/8 финала доиграются, тогда можно будет что-то говорить. Фавориты: французы, англичане, бразильцы. Но не думаю, что кого-то стоит выделять», — приводит слова Кафельникова Legalbet.

Сборные Франции и Англии уже вышли в 1/4 финала ЧМ-2022, где встретятся между собой 10 декабря. Начло — в 22:00 (мск).

Сборная Бразилии с Южной Кореей сыграют 5 декабря в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 (мск).