Гаджи Гаджиев назвал фаворита в матче 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хоратией

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что у сборной Хорватии есть неплохие шансы пройти Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Игра будет непростой, хорваты хорошо действуют в позиционных атаках, умеют вскрывать оборону соперника. Японцы будут стоять, как и стояли в предыдущих встречах, но не исключаю, что они станут включать прессинг, вряд ли пойдут открываться. Сложно будет обеим сборным, но хорваты представляются мне более мастеровитой командой. Не стоит забывать и об уровне готовности, ведь мало только обладать высоким потенциалом, его надо еще и реализовать», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Встреча 1/8 финала чемпионата мира-2022 Япония — Хорватия состоится в понедельник, 5 декабря. Начало матча — 18.00 (мск).