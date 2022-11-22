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Билялетдинов: «Аргентина хотела победить Саудовскую Аравию малой кровью»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022.

«Аргентинцы вальяжно подошли к игре, этого отменять нельзя. Пенальти в ворота саудитов был чистейший, офсайды у аргентинских футболистов — тоже. Потом, им очень легко давалось построение игры, ведя в счете. Думаю, они прекрасно знали о предательской мысли победить малой кровью, но она такая коварная, проникает каждому в голову, — цитирует Газета.Ru Билялетдинова. — Человек не замечает, как чуть-чуть сбрасывает скорость, становится спокойнее — а это спокойствие заменяет быстроту, и появляется элемент вальяжности. Теряется концентрация: чуть позднее стартовал, не прочитал ситуацию — и получай 1:1. Второй мяч Саудовской Аравии — гол-красавец. Исполнение, конечно, было высший класс. Но страхующий игрок у Аргентины опоздал. Опыт все-таки у футболистов гигантский: уход аравийца в сторону и удар напрашивался».

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

В следующем матче Саудовская Аравия сыграет с Польшей 26 ноября, Аргентина в этот же день встретится с Мексикой.

Источник: Газета.Ru
Ринат Билялетдинов
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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