Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:39

Чернышов заявил, не мог представить победу сборной Саудовской Аравии над Аргентиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер клуба «Аль-Шола» из Саудовской Аравиии Андрей Чернышов отреагировал на поражение сборной Аргентины от саудитов (1:2) в первом матче чемпионата мира в Катаре.

«Работая в Саудовской Аравии, я не мог представить, что они будут обыгрывать сборные уровня Бразилии, Германии и Аргентины. Но футбол в этой стране развивался и в то время, когда я был там, и после меня. Там все только улучшается — присутствуют большие финансовые возможности, приезжают хорошие игроки из Южной Америки, тренеры приходят большие. Плюс у каждого клуба в Саудовской Аравии есть академии, куда привозили европейских специалистов, чтобы они развивали футбольные школы. Там есть все — и стадионы, и поля, все условия для игры в футбол присутствуют в Саудовской Аравии, поэтому сейчас у них появилась сборная такого уровня», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Он также заявил, что нельзя сравнивать нынешнюю сборную Аргентины с национальной командой России 2018 года.

«Как можно сравнивать две команды, у которых разница в четыре года? Плюс повторюсь, у Саудовской Аравии уже другая команда с новыми игроками и тренером, они стали сильнее. Не совсем корректно делать такие сравнения», — добавил Чернышов.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/andrey-chernyshov-rabotaya-v-saudovskoy-aravii-ya-ne-mog-predstavit-chto-oni-obygrayut-argentinu-1420021/
Андрей Чернышов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
0
Читайте также
Клебо страдает от странной травмы. Восстановиться сопернику Большунова помогает красотка из США
Антонелла и Джорджина, Наталья и Мария: как выглядят подруги и жены лучших игроков ЧМ-2022
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Месси рассказал, что игроки сборной Аргентины убиты поражением от Саудовской Аравии
Венгер назвал Францию своим фаворитом на чемпионате мира в Катаре
Дания — Тунис: судья правильно не назначил пенальти в пользу датчан
Главный тренер Саудовской Аравии: «Аргентина намного лучше нас, но игроки сотворили историю»
Главный тренер сборной Дании: «Я разочарован результатом и игрой команды»
ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Дания не забила Тунису. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «Аргентина хотела победить Саудовскую Аравию малой кровью»

Дания и Тунис сыграли первую нулевую ничью на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости