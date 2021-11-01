Пресняков: «Почему в сборную вызван Сергеев, а Соболев — нет? Александр ничем не хуже»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о форварде «Спартака» Александре Соболеве.
«Саша правда находится не в самых лучших своих кондициях. Почему вызван Сергеев, а Соболев — нет? На мой взгляд, Александр ничем не хуже Ивана. Я полностью доверяю Карпину, он лучше всех нас знает, что делать. Ему виднее. Мне нравится Соболев. Как футболист он может приносить своей команде и сборной пользу. Возможно, некоторые игроки «Спартака» не попали в национальную команду из-за плохих выступлений в клубе. В любом случае, кто бы ни вызывался, я верю в успех Карпина! Я верю в сборную России!» — сказал Пресняков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее, 1 ноября, Валерий Карпин заявил, что не рассматривает нападающего «Спартака» как игрока национальной сборной, поэтому Соболева нет в расширенном списке команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).
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