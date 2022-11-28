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Бразилия в 10-й раз начала чемпионат мира с двух побед

Кирилл Бурдаков
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Сборная Бразилии стала второй командой, которой удалось досрочно обеспечить себе выход в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Южноамериканцы в десятый раз в истории начали главный футбольный турнир с двух побед. В последний раз подобное случалось на чемпионате в ЮАР, когда в первых турах были обыграны КНДР и Кот-д'Ивуар.

Случаи, когда Бразилия начала чемпионат мира с двух побед

Турнир

Страна

Матчи

Мячи

Результат

1970

Мексика

Чехословакия — 4:1, Англия — 1:0

5-1

Победа

1982

Испания

СССР — 2:1, Шотландия — 4:1

6-2

2-й гр.турнир

1986

Мексика

Испания — 1:0, Алжир — 1:0

2-0

1/4 финала

1990

Италия

Швеция — 2:1, Коста-Рика — 1:0

3-1

1/8 финала

1994

США

Россия — 2:0, Камерун — 3:0

5-0

Победа

1998

Франция

Шотландия — 2:1, Мексика — 3:0

5-1

Финал

2002

Корея/Япония

Турция — 2:1, Китай — 4:0

6-1

Победа

2006

Германия

Хорватия — 1:0, Австралия — 2:0

3-0

1/4 финала

2010

ЮАР

КНДР — 2:1, Кот-д'Ивуар — 3:1

5-2

1/4 финала

2022

Катар

Сербия — 2:0, Швейцария — 1:0

3-0

?
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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