Бразилия в 10-й раз начала чемпионат мира с двух побед

Сборная Бразилии стала второй командой, которой удалось досрочно обеспечить себе выход в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Южноамериканцы в десятый раз в истории начали главный футбольный турнир с двух побед. В последний раз подобное случалось на чемпионате в ЮАР, когда в первых турах были обыграны КНДР и Кот-д'Ивуар.

Случаи, когда Бразилия начала чемпионат мира с двух побед