Бразилия в 10-й раз начала чемпионат мира с двух побед
Сборная Бразилии стала второй командой, которой удалось досрочно обеспечить себе выход в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Южноамериканцы в десятый раз в истории начали главный футбольный турнир с двух побед. В последний раз подобное случалось на чемпионате в ЮАР, когда в первых турах были обыграны КНДР и Кот-д'Ивуар.
Случаи, когда Бразилия начала чемпионат мира с двух побед
|
Турнир
|
Страна
|
Матчи
|
Мячи
|
Результат
|
1970
|
Мексика
|
Чехословакия — 4:1, Англия — 1:0
|
5-1
|
Победа
|
1982
|
Испания
|
СССР — 2:1, Шотландия — 4:1
|
6-2
|
2-й гр.турнир
|
1986
|
Мексика
|
Испания — 1:0, Алжир — 1:0
|
2-0
|
1/4 финала
|
1990
|
Италия
|
Швеция — 2:1, Коста-Рика — 1:0
|
3-1
|
1/8 финала
|
1994
|
США
|
Россия — 2:0, Камерун — 3:0
|
5-0
|
Победа
|
1998
|
Франция
|
Шотландия — 2:1, Мексика — 3:0
|
5-1
|
Финал
|
2002
|
Корея/Япония
|
Турция — 2:1, Китай — 4:0
|
6-1
|
Победа
|
2006
|
Германия
|
Хорватия — 1:0, Австралия — 2:0
|
3-0
|
1/4 финала
|
2010
|
ЮАР
|
КНДР — 2:1, Кот-д'Ивуар — 3:1
|
5-2
|
1/4 финала
|
2022
|
Катар
|
Сербия — 2:0, Швейцария — 1:0
|
3-0
|
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