Каземиро заявил, что сборная Бразилии справилась с испытаниями

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Перед стартом турнира мы знали, что группа у нас сложная. Сербия — сильная команда, которая умеет навязать свою игру. Мы знали, что встреча со сборной Швейцарии будет ещё более трудной. Мы были терпеливы, фокусировались на деталях и знали, что мяч будет у нас. К счастью, мы забили гол. Нашей основной целью был выход в плей-офф. Это было важно, учитывая сложную группу, в которой мы оказались. Мы справились с испытаниями и были вознаграждены на терпение», — приводит слова Каземиро Globo Esporte.

Благодаря победе бразильцы обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

2 декабря сборная Бразилии встретится с национальной командой Камеруна. Начало — в 22:00 (мск).