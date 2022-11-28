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Сегодня, 21:49

Каземиро заявил, что сборная Бразилии справилась с испытаниями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Каземиро.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Перед стартом турнира мы знали, что группа у нас сложная. Сербия — сильная команда, которая умеет навязать свою игру. Мы знали, что встреча со сборной Швейцарии будет ещё более трудной. Мы были терпеливы, фокусировались на деталях и знали, что мяч будет у нас. К счастью, мы забили гол. Нашей основной целью был выход в плей-офф. Это было важно, учитывая сложную группу, в которой мы оказались. Мы справились с испытаниями и были вознаграждены на терпение», — приводит слова Каземиро Globo Esporte.

Благодаря победе бразильцы обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

2 декабря сборная Бразилии встретится с национальной командой Камеруна. Начало — в 22:00 (мск).

Источник: https://ge.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2022/11/28/autor-do-gol-da-vitoria-casemiro-destaca-paciencia-em-jogo-dificil-e-comemora-classificacao-da-selecao.ghtml
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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