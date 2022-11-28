Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:59

Швейцария за всю историю ЧМ победила только одну команду из Южной Америки

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сборная Швейцарии была близка к тому, чтобы продлить беспроигрышную серию в противостоянии с бразильцами на чемпионатах мира до трех матчей.

В двух предыдущих встречах — в 1950 и 2018 годах — европейцы смогли добиться ничьих. Однако, гол Каземиру принес успех сборной Бразилии.

За всю историю Швейцария девять раз сыграла с южноамериканцами на чемпионатах мира, добыв всего победы — над Эквадором на ЧМ-2014.

Матчи сборной Швейцарии против южноамериканцев на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Соперник

Счет

28.06.1950

Сан-Паулу

Гр.турнир

Бразилия

2:2

30.05.1962

Сантьяго

Гр.турнир

Чили

1:3

19.07.1966

Шеффилд

Гр.турнир

Аргентина

0:2

26.06.1994

Стэнфорд

Гр.турнир

Колумбия

0:2

21.06.2010

Порт-Элизабет

Гр.турнир

Чили

0:1

15.06.2014

Бразилиа

Гр.турнир

Эквадор

2:1

01.07.2014

Сан-Паулу

1/8 финала

Аргентина

0:1 (д.в.)

17.06.2018

Ростов-на-Дону

Гр.турнир

Бразилия

1:1

28.11.2022

Доха

Гр.турнир

Бразилия

0:1

Итого: +1=2-6, мячи 6-14.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Гана и Корея выдали невероятный триллер с пятью голами. Пока это лучший день ЧМ-2022
Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Неймар: «Каземиро уже давно является лучшим опорником в мировом футболе»
Сколько миллионов получили Роналду и Месси за съемку друг с другом? И знают ли они фотографа, который их снимал?
Бразилия — Швейцария: видеообзор матча ЧМ-2022
Голкипер сборной Камеруна отстранен от тренировок с командой на ЧМ-2022 по решению тренерского штаба
Защитник Бразилии Теллес сообщил, что Неймар быстро восстанавливается после травмы
ЧМ-2022: Португалия — Уругвай, Бразилия обыграла Швейцарию, феерия в матчах Камерун — Сербия и Корея — Гана. Онлайн-трансляция 28 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бразилия в 10-й раз начала чемпионат мира с двух побед

Защитник Бразилии Теллес сообщил, что Неймар быстро восстанавливается после травмы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости