Швейцария за всю историю ЧМ победила только одну команду из Южной Америки
Сборная Швейцарии была близка к тому, чтобы продлить беспроигрышную серию в противостоянии с бразильцами на чемпионатах мира до трех матчей.
В двух предыдущих встречах — в 1950 и 2018 годах — европейцы смогли добиться ничьих. Однако, гол Каземиру принес успех сборной Бразилии.
За всю историю Швейцария девять раз сыграла с южноамериканцами на чемпионатах мира, добыв всего победы — над Эквадором на ЧМ-2014.
Матчи сборной Швейцарии против южноамериканцев на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
28.06.1950
|
Сан-Паулу
|
Гр.турнир
|
Бразилия
|
2:2
|
30.05.1962
|
Сантьяго
|
Гр.турнир
|
Чили
|
1:3
|
19.07.1966
|
Шеффилд
|
Гр.турнир
|
Аргентина
|
0:2
|
26.06.1994
|
Стэнфорд
|
Гр.турнир
|
Колумбия
|
0:2
|
21.06.2010
|
Порт-Элизабет
|
Гр.турнир
|
Чили
|
0:1
|
15.06.2014
|
Бразилиа
|
Гр.турнир
|
Эквадор
|
2:1
|
01.07.2014
|
Сан-Паулу
|
1/8 финала
|
Аргентина
|
0:1 (д.в.)
|
17.06.2018
|
Ростов-на-Дону
|
Гр.турнир
|
Бразилия
|
1:1
|
28.11.2022
|
Доха
|
Гр.турнир
|
Бразилия
|
0:1
Итого: +1=2-6, мячи 6-14.