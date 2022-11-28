Бразилия повторила рекорд сборной Франции, не допустив ни одного удара в створ в первых двух играх на ЧМ

Сборная Бразилии одержала победу над Швейцарией (1:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 и повторила рекорд сборной Франции 1998 года, не допустив ни одного удара в створ в первых двух играх на ЧМ, сообщает Opta Sports в социальных сетях.

Бразилия стала первой командой с 1998 года, которая не допустила ни одного удара в створ своих ворот в первых двух матчах на чемпионате мира. Единственной сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удавалось подобное, была Франция, не допустившая ударов в створ в первых двух играх на ЧМ-1998.

В первом туре бразильская команда обыграла сборную Сербии (2:0).

Сборная Бразилии досрочно вышла в плей-офф ЧМ и в 3-м туре группового раунда сыграет против Камеруна.