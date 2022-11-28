Бразилия — Швейцария: матч не сыгран полностью — судья дал свисток раньше времени

Арбитр Иван Бартон завершил матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария (1:0), когда еще не истекли шесть добавленных им минут. Судя по телехронометру, который был запущен правильно в начале второго тайма, рефери не дал командам сыграть еще как минимум восемь секунд.

Судья дал свисток раньше времени.

Как известно, на этом турнире от судей потребовали с особым вниманием относится к времени каждой игры. Их обязали добавлять больше минут к обоим таймам, компенсируя любые потери. Многие матчи длятся не менее 100 минут — в зависимости от числа забитых голов, продолжительности их празднования, количества травм и замен, частоты и длительности вмешательств ВАР, а также времени, потраченного на выполнение 11-метровых ударов.

Пока непонятно, почему же сальвадорец так поступил. Ведь фактически матч бразильцев со швейцарцами полностью не сыгран.