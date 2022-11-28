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Бразилия — Швейцария: матч не сыгран полностью — судья дал свисток раньше времени

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья дал свисток раньше времени.
Судья дал свисток раньше времени.
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Арбитр Иван Бартон завершил матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария (1:0), когда еще не истекли шесть добавленных им минут. Судя по телехронометру, который был запущен правильно в начале второго тайма, рефери не дал командам сыграть еще как минимум восемь секунд.

Судья дал свисток раньше времени.
Судья дал свисток раньше времени.

Как известно, на этом турнире от судей потребовали с особым вниманием относится к времени каждой игры. Их обязали добавлять больше минут к обоим таймам, компенсируя любые потери. Многие матчи длятся не менее 100 минут — в зависимости от числа забитых голов, продолжительности их празднования, количества травм и замен, частоты и длительности вмешательств ВАР, а также времени, потраченного на выполнение 11-метровых ударов.

Пока непонятно, почему же сальвадорец так поступил. Ведь фактически матч бразильцев со швейцарцами полностью не сыгран.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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