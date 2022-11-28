Семшов: «Хорватия и Сербия — это те команды, за которые мы будем дальше переживать на ЧМ-2022»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«На чемпионате мира моим фаворитом была Аргентина, но после поражения от Саудовской Аравии я немного задумался. Никто не ожидал, что испанцы будут так неплохо играть, что немцы будут не особо яркие, нужно будет посмотреть еще Бразилию. Но все равно групповая стадия и плей-офф — это разные вещи, основная борьба начнется после групп. Кто окажется сильнее психологически прежде всего, тот и должен выиграть турнир, — цитирует Metaratings Семшова. — Я, как и все, переживаю за Сербию. Думал, что они будут открытием чемпионата мира, но посмотрел их сегодняшний матч с Камеруном и могу сказать, что опытная команда на таком большом турнире не должна упускать победу. Хорватия и Сербия — это те команды, за которые мы будем дальше переживать на чемпионате мира».

Игры группового этапа ЧМ-2022 проходят с 20 ноября по 2 декабря. Финал турнира состоится 18 декабря (Национальный стадион в Лусаиле).