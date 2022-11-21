Билялетдинов назвал неактуальной акцию игроков сборной Англии в поддержку BLM на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о жесте игроков сборной Англии, которые преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) перед началом матча против Ирана (6:2) на ЧМ-2022.

«Англичане любят всякие акции. Они хотели сначала надеть повязку в поддержку ЛГБТ. К сожалению, все повторяется, они все время такими акциями заявляют о каких-то своих ценностях. Но мне кажется, что это неактуально на территории другой страны, которая не имеет никакого отношения к данному движению. Думаю, что англичане делают такие акции больше для своей публики. Англичане встали на колено, потому что им не дали надеть повязку в поддержку ЛГБТ», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что если игроки ЧМ-2022 наденут радужную повязку, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.