Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:20

Билялетдинов назвал неактуальной акцию игроков сборной Англии в поддержку BLM на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о жесте игроков сборной Англии, которые преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) перед началом матча против Ирана (6:2) на ЧМ-2022.

«Англичане любят всякие акции. Они хотели сначала надеть повязку в поддержку ЛГБТ. К сожалению, все повторяется, они все время такими акциями заявляют о каких-то своих ценностях. Но мне кажется, что это неактуально на территории другой страны, которая не имеет никакого отношения к данному движению. Думаю, что англичане делают такие акции больше для своей публики. Англичане встали на колено, потому что им не дали надеть повязку в поддержку ЛГБТ», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что если игроки ЧМ-2022 наденут радужную повязку, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: Metaratings
Динияр Билялетдинов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
1
Читайте также
Магия Знарка больше не работает? От именитого тренера отворачиваются игроки
Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Булыкин — о победе над Сенегалом: «Нидерланды являются тайными фаворитами ЧМ-2022»
Чемпионы Африки были лучше голландцев, но их похоронила дикая ошибка вратаря «Челси»
ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор набрали по 3 очка
Агент Гакпо — о голе Сенегалу: «Теперь он завоевал большой кредит доверия!»
Голы Гакпо и Классена в концовке матча принесли Нидерландам победу над Сенегалом на ЧМ-2022
ЧМ-2022: Англия — Иран, США — Уэльс и Сенегал — Нидерланды. Трансляция матчей 21 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Гакпо — о голе Сенегалу: «Теперь он завоевал большой кредит доверия!»

ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор набрали по 3 очка
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости