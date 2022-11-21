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Сегодня, 21:17

Агент Гакпо — о голе Сенегалу: «Теперь он завоевал большой кредит доверия!»

Агент Гакпо считает, что форвард сборной Нидерландов завоевал большой кредит доверия
Микеле Антонов
Корреспондент
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Коди Гакпо.
Фото Global Look Press

Кеес Плугсма, агент нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо, в разговоре с «СЭ» оценил первый гол игрока на чемпионате мира-2022 после победы над Сенегалом (2:0).

«Крутое выступление для Гакпо! Ожидал ли я такого? Конечно! Он очень хороший игрок, провел отличный матч. Забить этот гол было непросто, но он справился! Теперь он завоевал большой кредит доверия! Они сыграли хорошую игру. Давайте будем наслаждаться тремя очками, а дальше уже посмотрим, до какого этапа дойдет сборная Голландии», — сказал Плугсма «СЭ».

Голы Гакпо и Дэви Классена принесли победу команде Луи ван Гала над сенегальцами. Нидерланды лидируют в группе А с тремя очками. Сенегал (0 баллов) — третья строчка.

Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
0:2
Нидерланды
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Коди Гакпо
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