Кеес Плугсма, агент нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо, в разговоре с «СЭ» оценил первый гол игрока на чемпионате мира-2022 после победы над Сенегалом (2:0).

«Крутое выступление для Гакпо! Ожидал ли я такого? Конечно! Он очень хороший игрок, провел отличный матч. Забить этот гол было непросто, но он справился! Теперь он завоевал большой кредит доверия! Они сыграли хорошую игру. Давайте будем наслаждаться тремя очками, а дальше уже посмотрим, до какого этапа дойдет сборная Голландии», — сказал Плугсма «СЭ».

Голы Гакпо и Дэви Классена принесли победу команде Луи ван Гала над сенегальцами. Нидерланды лидируют в группе А с тремя очками. Сенегал (0 баллов) — третья строчка.