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Сегодня, 21:20

ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор набрали по 3 очка

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Футболисты сборной Нидерландов.
Фото Reuters

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе A.

Нидерланды и Эквадор с одинаковым счетом 2:0 победили Сенегал и Катар соответственно.

Группа A

И

В

Н

П

М

О

1. Нидерланды

1

1

0

0

2-0

3

2. Эквадор

1

1

0

0

2-0

3

3. Катар

1

0

0

1

0-2

0

4. Сенегал

1

0

0

1

0-2

0

Следующие матчи: 25 ноября Катар — Сенегал (16:00), Нидерланды — Эквадор (19:00), 29 ноября Нидерланды — Катар (18:00), Эквадор — Сенегал (18:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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