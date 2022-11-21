ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор набрали по 3 очка

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Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе A.

Нидерланды и Эквадор с одинаковым счетом 2:0 победили Сенегал и Катар соответственно.

Группа A И В Н П М О 1. Нидерланды 1 1 0 0 2-0 3 2. Эквадор 1 1 0 0 2-0 3 3. Катар 1 0 0 1 0-2 0 4. Сенегал 1 0 0 1 0-2 0

Следующие матчи: 25 ноября Катар — Сенегал (16:00), Нидерланды — Эквадор (19:00), 29 ноября Нидерланды — Катар (18:00), Эквадор — Сенегал (18:00).