ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор набрали по 3 очка
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе A.
Нидерланды и Эквадор с одинаковым счетом 2:0 победили Сенегал и Катар соответственно.
|
Группа A
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Нидерланды
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
2. Эквадор
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
3. Катар
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
|
4. Сенегал
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
Следующие матчи: 25 ноября Катар — Сенегал (16:00), Нидерланды — Эквадор (19:00), 29 ноября Нидерланды — Катар (18:00), Эквадор — Сенегал (18:00).
Новости