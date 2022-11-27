Бельгия — Марокко: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

В воскресенье, 27 ноября сборная Бельгии сыграет против Марокко в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе и начнется в 16.00 по московскому времени.

Сборные Бельгии и Марокко выступают в группе F с Хорватией и Канадой. В первом туре бельгийцы победили канадцев (1:0), а марокканцы сыграли вничью с хорватами (0:0).

Бельгия лидирует в группе F с 3 очками, Марокко идет на третьей строчке с 1 очком.

Следить за матчем Бельгия — Марокко вы можете в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru и канале «Матч Футбол 1».