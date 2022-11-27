Катар планирует внести Португалию в черный список из-за заявлений президента страны на ЧМ-2022

Власти Катара планируют внести Португалию в черный список после окончания чемпионата мира-2022, сообщает Sol.

По данным источника, основанием для санкций стали высказывания президента Португалии Марсело Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты о правах человека. Также власти Катара остались недовольны критикой со стороны Германии, Дании и Франции. Организаторы мундиаля столкнулись с осуждениями из-за смерти рабочих при строительстве спортивных объектов, а также нарушения прав человека. Сообщается, что к вице-премьеру Катара вызвали посла Португалии в стране.

Внесение в черный список может привести к экономическим и политическим последствиям, а также вызвать трудности с перемещением людей между странами.

ЧМ в Катаре проходит с 20 ноября на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится 18 декабря.