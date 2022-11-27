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Сегодня, 14:37

Катар планирует внести Португалию в черный список из-за заявлений президента страны на ЧМ-2022

Мария Гусева
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Власти Катара планируют внести Португалию в черный список после окончания чемпионата мира-2022, сообщает Sol.

По данным источника, основанием для санкций стали высказывания президента Португалии Марсело Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты о правах человека. Также власти Катара остались недовольны критикой со стороны Германии, Дании и Франции. Организаторы мундиаля столкнулись с осуждениями из-за смерти рабочих при строительстве спортивных объектов, а также нарушения прав человека. Сообщается, что к вице-премьеру Катара вызвали посла Португалии в стране.

Внесение в черный список может привести к экономическим и политическим последствиям, а также вызвать трудности с перемещением людей между странами.

ЧМ в Катаре проходит с 20 ноября на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится 18 декабря.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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