Экс-форвард «Зенита» Дмитриев о матче Германия — Испания на ЧМ-2022: «Немцам нужно идти ва-банк»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев поделился ощущениями от матча групповой стадии чемпионата мира-2022 Германия — Испания, который состоится 27 ноября.

«Думаю, это будет один и самых интересных матчей на данный момент на чемпионате мира. Та самая игра, которую мы очень ждем. В конце концов, это очная встреча фаворитов турнира. Испания в первом туре обыграла Коста-Рику, но эта сборная вообще ничего не показала. А немцы во встрече с Японией наступили на свои любимые грабли — не забивают и в итоге получают два гола. Теперь Германии придется идти ва-банк, посмотрим, что у них из этого получится», — цитирует Дмитриева «РБ Спорт».

В случае поражения немцы могут потерять все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Германии играет в группе E с Испанией, Коста-Рикой и Японией. Матч Испания — Германия пройдет сегодня, 27 ноября, начало — 22.00 мск.