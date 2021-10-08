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На стадионе сборной Андорры произошел пожар за день до матча с Англией

21:58
Пожар на стадионе в Андорре. Фото Sky Sports
Пожар на стадионе в Андорре. Фото Sky Sports
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На «Эстади Насьональ» в Андорра-ла-Велье (Андорра) произошел пожар, сообщает Sky Sports. Завтра там пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Андорра — Англия.

Источник указывает, что возгорание произошло за пределами поля между двумя скамейками запасных. Через несколько минут прибыли пожарные и погасили огонь. По данным Sky Sports, в этом месте должен располагаться экран ВАР. Расплавились пластиковые конструкции рядом со скамейками запасных.

Матч Андорра — Англия намечен на 9 октября. Начало в 21.45 по московскому времени. Официальные лица Федерации футбола Андорры заявляют, что инцидент не помешают проведению игры. Главным арбитром матча назначена украинка Катерина Монзуль.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Перерыв

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57

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Евгений Петров все материалы автора
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