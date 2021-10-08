На стадионе сборной Андорры произошел пожар за день до матча с Англией
На «Эстади Насьональ» в Андорра-ла-Велье (Андорра) произошел пожар, сообщает Sky Sports. Завтра там пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Андорра — Англия.
Источник указывает, что возгорание произошло за пределами поля между двумя скамейками запасных. Через несколько минут прибыли пожарные и погасили огонь. По данным Sky Sports, в этом месте должен располагаться экран ВАР. Расплавились пластиковые конструкции рядом со скамейками запасных.
Матч Андорра — Англия намечен на 9 октября. Начало в 21.45 по московскому времени. Официальные лица Федерации футбола Андорры заявляют, что инцидент не помешают проведению игры. Главным арбитром матча назначена украинка Катерина Монзуль.
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