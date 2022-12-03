Аргентина — Австралия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия
Сборная Аргентины сыграет с командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Стали известны стартовые составы команды на эту встречу.
Аргентина: Мартинес, Отаменди, Акунья, Молина, Ромеро, Альварес, Де Пауль, Макалистер, Фернандес, Гомес, Месси.
Австралия: Райан, Роулз, Дегенек, Суттар, Бехич, Леки, Муй, Ирвин, Баккус, Макгри, Дьюк.
Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с командой Нидерландов, которая ранее победила США (3:1).
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