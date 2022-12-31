Анзор Кавазашвили назвал открытие года

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал главное открытие 2022 года.

«Открытием года стал величайший чемпионат мира в Катаре. О котором будут столетиями вспоминать. Конечно, наш ЧМ в России по своей значимости был великолепен. Но то, что катарцы сделали. При ужасных, неприятных случаях, когда катарское руководство пытались унизить недопустимыми акциями и так далее. Однако они все стойко выдержали, затратили огромное количество средств и не допустили ни одного нарушения. Это был величайший поступок катарского руководства. Плюс чемпионат мира показал, что африканские и азиатские команды наступают на пятки европейскому футболу», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала победительницей мирового первенства. Третье место заняли хорваты, которые в матче за бронзу победили Марокко (2:1). Чемпионат мира прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.