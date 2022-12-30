Орлов назвал главное футбольное открытие 2022 года

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал главное футбольное открытие 2022 года.

«Команда Марокко — это взрыв чемпионата мира по футболу! С самым большим количеством болельщиков на трибуне. У них все футболисты играют в Европе, и они хорошо подготовились. Можно ли назвать марокканцев открытием года? А вы как считаете? Двух мнений быть не может. Конечно, открытие. Они же до этого никогда так не играли», — приводит «Спорт день за днем» слова Орлова.

На ЧМ-2022 сборная Марокко заняла четвертое место. Марокканцы стали первой в истории африканской командой, которой удалось дойти до полуфинала мирового первенства.