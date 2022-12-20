Антон Шунин высказал мнение о поведении аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказал мнение о поведении аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса во время пенальти в его ворота на ЧМ-2022.

— Поведение Мартинеса перед исполнением пенальти допустимо, когда он намеренно выводит игроков из себя? Не видите ли здесь параллель между серией пенальти «Динамо» — «Спартак», когда Умяров провоцировал Фомина?

— Наверное, скоро никто и не вспомнит, как Мартинес вывел соперника из себя. Важно, чтобы ему это не мешало. Иногда бывает, что хочешь помешать сопернику, а вредишь себе: пропадает концентрация. Нужно быть честным по отношению к себе, партнёрам, соперникам, а не переходить грань, не говорить гадости, как когда-то сказал Матерацци Зидану, и это превратилось в удар головой в грудь. Я за то, чтобы быть спокойным, подойти и уверенно отбить пенальти. А потом уже можно эмоционировать и танцевать, как это делал Мартинес, — сказал Шунин Sport24.