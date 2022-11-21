Англия в первом тайме матча с Ираном уступила только рекорду Испании против России

Англия в первом тайме матча группы В чемпионата мира-2022 с Ираном выполнила 366 передач.

Как сообщает Opta, это является вторым показателем среди команд в первом тайме матчей чемпионатов мира. Первой по этому показателю является сборная Испании, которая в 2018 году выполнила 395 передач в матче со сборной России (1:1, 4:3 по пенальти).

Иран в первом тайме матча с Англией выполнил всего 46 передач, что является наименьшим показателем среди всех команд с 1966 года.