Вилков объяснил, почему судья матча между Англией и Ираном на ЧМ добавил 14 минут к первому тайму

Бывший арбитр Михаил Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему судья матча группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре между Англией и Ираном добавил 14 минут к первому тайму.

«Вратарь получил травму, и пришлось компенсировать. Сейчас ФИФА уделяет особое внимание первому тайму. Всю жизнь все пристально смотрели за добавленным временем ко второму тайму. Но сейчас ФИФА четко сказала, что нужно обращать внимание на дополнительное время после первого тайма. Это нормальное явление. Наверное, это рекорд», — сказал Вилков «СЭ».

Главный арбитр встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму матча группы В чемпионата мира-2022 Англия — Иран. Счет в игре 3:0 в пользу англичан.