Канчельскис поддерживает решение ФИФА запретить использование ЛГБТ-повязок на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Англичане всегда претенденты на бумаге. Но никак не могут они с 1966 года это сделать. На бумаге — да, а на футбольном поле — надо доказывать. Посмотрим, что будет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Канчельскиса.

Также он рассказал о своем отношении к идее использовать капитанские повязки в цветах ЛГБТ-движения.

«Это уже совсем, слишком. Капитанская повязка должна быть в цветах своей страны. Раньше такого не было. Это все неправильно. Правильно, что ФИФА такое запрещает. Играйте в футбол! Футбол превращают в шоу», — добавил специалист.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну и другим футболистам носить повязки в поддержку ЛГБТ.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. Национальная команда Англии сыграет в одной группе с Ираном, США и Уэльсом.